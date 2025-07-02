Haziran ayında en çok satan 10 otomobil markası açıklandı! Zirvede büyük değişim

Yine ODMD tarafından son açıklanan Mayıs verilerine göre en çok satan otomobil markalarının zirvesinde Renault vardı. Fakat Haziran ayında bu liste tepetaklak oldu. Zirve el değiştirdi. Markaların sıralamaları sil baştan değişti. İlk sıraya bir Alman markası oturdu. İşte Haziran ayında en çok satan 10 otomobil: