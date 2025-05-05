Herkes en çok bu modelleri tercih etti! İlk sıra şaşırttı: İşte en çok satan elektrikli araçlar...
Yılın ilk dört ayında elektrikli araç pazarında çarpıcı bir büyüme yaşanırken, en çok satan elektrikli araç modelleri belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak–Nisan döneminde elektrikli otomobil satışları yüzde 85’in üzerinde artarak pazar payını yüzde 14’e taşıdı. ÖTV’si düşük 160 kW altı modellerin satışı yüzde 75,7 artarken, bu segmentin pazar payı yüzde 11,6’ya ulaştı.
Premium markaların ağırlıkta olduğu 160 kW üstü elektrikli araç grubunda satışlar yüzde 157,8 artış gösterdi ve pazar payı yüzde 2,3’e çıktı. Nisan verileri, düşük ÖTV avantajının tüketiciyi lüks elektrikli modellere yönlendirdiğini ortaya koydu.
İşte yılın ilk 4 ayında en çok satan elektrikli araçlar...