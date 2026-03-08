Hız ve geri görüş kamerası kayboluyor: Otomobil devi tam 65.000 aracı geri çağrıyor
2025’te birçok hatadan kaynaklı geri çağırma yapan Honda, 2026’yı da boş geçmiyor. Japon otomobil devi bu kez hız ve geri görüş kamerasının kaybolması nedeniyle 65.000 aracını geri çağırıyor.
Honda, Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki 65.135 adet 2024 model Prologue ve Acura ZDX elektrikli SUV aracını, ekranların tamamen kararmasına yol açan yazılım hataları nedeniyle Şubat ayında acil olarak geri çağırdı.
Araçların radyo kontrol modülünde (RCM) birbirinden bağımsız çalışan altı farklı yazılım hatası bulunuyor.
Bu hatalar eşzamanlı gerçekleştiğinde sistemin çökmesine neden oluyor ve sürücülerin hız göstergesi, uyarı ışıkları veya geri görüş kamerası gibi hayati verilere erişimini tamamen kesiyor. Haziran 2024'te başlayan incelemeler sonucunda marka, sorunun temel kaynağını aylar süren zorlu saha testlerinin ardından tespit etti.