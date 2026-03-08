Hız ve geri görüş kamerası kayboluyor: Otomobil devi tam 65.000 aracı geri çağrıyor

Bu hatalar eşzamanlı gerçekleştiğinde sistemin çökmesine neden oluyor ve sürücülerin hız göstergesi, uyarı ışıkları veya geri görüş kamerası gibi hayati verilere erişimini tamamen kesiyor. Haziran 2024'te başlayan incelemeler sonucunda marka, sorunun temel kaynağını aylar süren zorlu saha testlerinin ardından tespit etti.