Honda spor otomobilde devrim yaratacak! Dünya buna hazır değil; müthiş bir şey geliyor..

Otomobil pazarında gelecek yıllarda taşlar yerinden oynayacak. Japonya merkezli Honda, sergilediği spor otomobiliyle pazarda devrim yaratacak.

Otomobil pazarında kıyasıya rekabet devam ederken, Honda son yıllarda çok önemli adımlar atıyor. Bir yandan elektrikli modellere odaklanan şirket, diğer yandan spor segmentte de harika bir otomobil geliştiriyor.

Honda’nın yeni geliştirdiği otomobil için sektörden uzmanlar, “Dünya henüz buna hazır değil” yorumunda bulundu. Peki nasıl bir otomobil gelecek? İşte detaylar…

Japonya merkezli Honda, spor otomobil vizyonunu ileri teknolojiyle yenileyerek segmentte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Keskin hatlı dış tasarım, yeniden elden geçirilmiş aerodinamik çözümler ve elektrik/hibrit destekli güç sistemiyle performans ile verimlilik aynı potada buluşturulacak.

Edinilen ilk bilgilere göre hafif yapı felsefesi, gelişmiş fren-süspansiyon mimarisi ve pistten yola uyarlanan sürüş modları öne çıkıyor. Akıllı yazılım entegrasyonu sayesinde aracın tepkileri, farklı sürüş senaryolarına daha hızlı uyum sağlayacak; 0–100 km/s gibi hızlanma metrikleri ile günlük konfor arasında daha dengeli bir çizgi amaçlanıyor.

