Honda spor otomobilde devrim yaratacak! Dünya buna hazır değil; müthiş bir şey geliyor..

Edinilen ilk bilgilere göre hafif yapı felsefesi, gelişmiş fren-süspansiyon mimarisi ve pistten yola uyarlanan sürüş modları öne çıkıyor. Akıllı yazılım entegrasyonu sayesinde aracın tepkileri, farklı sürüş senaryolarına daha hızlı uyum sağlayacak; 0–100 km/s gibi hızlanma metrikleri ile günlük konfor arasında daha dengeli bir çizgi amaçlanıyor.