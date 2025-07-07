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  4. Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız

Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız

Elektrikli otomobillere yönelik stratejik adımlar atan Honda, büyük umutlar beslediği elektrikli SUV projesini rafa kaldırdı.

Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız - Sayfa 1

İçten yanmalı motora sahip araçlar için giderek yolun sonu yaklaşıyor. Halen bazı ikonik modeller benzin veya dizel olarak piyasaya sürülürken, geriye kalan tüm yeni modellere neredeyse elektrikli veya hibrit.

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Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız - Sayfa 2

Sektörün en iddialı markalarından Honda, sağlam arabalarıyla biliniyor. Yıllardır tüketiciyi mutlu etmeyi başaran Japon otomobil devi, pazarda sıkıntı yaşamamak için odak noktasını bir yandan da elektrikli modellere çevirmişti. 

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Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız - Sayfa 3

Ancak yakın zamanlı rapora göre Honda, elektrikli hedeflerine yönelik attığı adımlardan dönme kararı aldı. Her geçen gün elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artarken, Honda bu stratejisini değiştirecek.

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Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız - Sayfa 4

Otomobil medyasından carscoops.com’un haberine göre elektrikli araçlara yönelik talebin istenilen seviyeye ulaşamaması, şirketlerin stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Bu şirketlerden biri de Honda. 

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