Honda’dan flaş karar! Milyar dolarlık proje rafa kaldırıldı. İptal nedenine çok şaşıracaksınız
Elektrikli otomobillere yönelik stratejik adımlar atan Honda, büyük umutlar beslediği elektrikli SUV projesini rafa kaldırdı.
İçten yanmalı motora sahip araçlar için giderek yolun sonu yaklaşıyor. Halen bazı ikonik modeller benzin veya dizel olarak piyasaya sürülürken, geriye kalan tüm yeni modellere neredeyse elektrikli veya hibrit.
Sektörün en iddialı markalarından Honda, sağlam arabalarıyla biliniyor. Yıllardır tüketiciyi mutlu etmeyi başaran Japon otomobil devi, pazarda sıkıntı yaşamamak için odak noktasını bir yandan da elektrikli modellere çevirmişti.
Ancak yakın zamanlı rapora göre Honda, elektrikli hedeflerine yönelik attığı adımlardan dönme kararı aldı. Her geçen gün elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artarken, Honda bu stratejisini değiştirecek.