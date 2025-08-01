Honda’nın efsane modeli 24 yıl sonra geri dönüyor! Spor tasarım ve hibrit motor ile yeniden doğuyor.
Japon otomobil devi Honda, bir döneme damga vuran efsane modellerinden birini spor tasarım, yepyeni tasarımıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Otomobil pazarında kızışan rekabette hibrit ve elektrikli modellere odaklanan Honda, bir döneme damga vuran simge otomobillerden birini baştan yarattı.
Günümüz teknolojileri ile donatılan, hibrit yakıt sistemi ile doğa dostu ve tasarruf sağlamayı amaçlayan yeni Honda Prelude, dikkat çeken sportif tasarımı, iddialı özellikleri ve Japon mühendislerinin ince dokunuşlarıyla piyasaya çıkacak.
Adını 2023 Tokyo Otomobil Fuarı'nda alan, o dönem sadece konsept bir otomobil olarak gösterilen Prelude, nihayet artık gerçek hayatta adından söz ettirecek.