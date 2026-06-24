Hurda araç için teklif verildi: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni kanun neler getiriyor?
2000 model ve altı araçları kapsayan hurda teşviki ve vergi affı düzenlemesi yeniden gündeme gelirken, hurda araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe tartışma yaratan teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise merak konusu oldu. Otomotiv Uzmanı Erol Şahin teklifin mevcut haliyle bazı sorunlara çözüm üretebileceğini ancak kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar
Hurda araç sorunu yıllardır gündemdeki yerini korurken, bu konuda somut bir adım atılamaması dikkat çekiyor.
Trafikte fiilen bulunmamasına rağmen kayıt sisteminde yer almaya devam eden milyonlarca “hayalet araç” tartışması sürerken, konuyla ilgili verilen yeni kanun teklifi hurda araç sahiplerinde yeniden beklenti oluşturdu.
Trafikte belgesiz, sigortasız ve muayenesiz şekilde bulunduğu öne sürülen milyonlarca araçla ilgili yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu.
CHP Milletvekili Melih Meriç’in hazırladığı teklifte, 2000 model ve altı olup son 5 yıl içinde muayene, sigorta ya da herhangi bir trafik işlem kaydı bulunmayan araçların “hurda” statüsüne alınması öngörülüyor. Düzenlemeyle birlikte bu araçların kayıtlarının güncellenmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesi ve MTV yükümlülüğünün tamamen kaldırılması hedefleniyor.