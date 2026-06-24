Hurda araç için teklif verildi: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni kanun neler getiriyor?

CHP Milletvekili Melih Meriç’in hazırladığı teklifte, 2000 model ve altı olup son 5 yıl içinde muayene, sigorta ya da herhangi bir trafik işlem kaydı bulunmayan araçların “hurda” statüsüne alınması öngörülüyor. Düzenlemeyle birlikte bu araçların kayıtlarının güncellenmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesi ve MTV yükümlülüğünün tamamen kaldırılması hedefleniyor.