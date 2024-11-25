Hurda araç teşvikleri yeniden gündemde! İşte Türkiye'nin hurda araç teşvik tarihi...

Yine, milletvekili İsmail Özdemir tarafından yapılan bu teklifte de, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

Yapılan teklifler eğer bu hali ile yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılmış olacak.

Fakat, otomobillerin pandemide olduğu gibi bir rant haline gelmemesi için ve ikinci el piyasasında 2023'ün yaz aylarında tesis edilen dengeyi de korumak adına, hurda teşviki ile ÖTV'siz satın alınacak araçların ikinci el olarak satışına süre sınırı getirilmesi önemli.