Hurda araç teşvikleri yeniden gündemde! İşte Türkiye'nin hurda araç teşvik tarihi...
Geçtiğimiz hafta TBMM'de, otomotiv sektörünü ve yeni araç almayı planlayanları heyecanlandıran bir yasa teklifi sunuldu. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in önerdiği yasa teklifine göre, 25 yaş ve daha eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç alabilecekler. Ancak bu araçların yalnızca yerli üretim olması şartı bulunuyor. Öte yandan, teklifin ikinci el araç piyasasında olası denge bozulmalarına yol açabilecek bazı eksiklikleri de bulunuyor.
Yaklaşık 6 yıl sonra, hurda araç teşvikleri yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yasa teklifi, hurda araçlara yönelik yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in önerdiği yasa teklifinde, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla, hurdaya çıkaran kişilere bir defaya mahsus olmak kaydıyla Türkiye'de üretilen yeni araçları Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olarak alma imkanı tanınması öngörülüyor. Ayrıca, TBMM'ye sunulan bir başka teklif ise ticari araç alacak şoför esnafını kapsıyor.
Yine, milletvekili İsmail Özdemir tarafından yapılan bu teklifte de, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.
Yapılan teklifler eğer bu hali ile yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılmış olacak.
Fakat, otomobillerin pandemide olduğu gibi bir rant haline gelmemesi için ve ikinci el piyasasında 2023'ün yaz aylarında tesis edilen dengeyi de korumak adına, hurda teşviki ile ÖTV'siz satın alınacak araçların ikinci el olarak satışına süre sınırı getirilmesi önemli.
Engelli raporuyla alınabilen ÖTV'siz araçların satışına getirilen 5 yıl satamama kuralı, bu noktada bir emsal olabilir. Fırsatçılığın önüne geçmek adına bir başka yöntem olarak da, olası bir hurda teşviki ile alınan ÖTV'siz aracın, ikinci el satışında ÖTV'sinin ödenmesi değerlendirilebilir.