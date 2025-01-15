Hurda teşviki yeniden gündemde ; Aracını hurdaya verene premium SUV geliyor. İşte 12 model!
Yeni yılla birlikte kabul edilmesi beklenen düzenlemeye göre aracını hurdaya veren vatandaş premium SUV’lardan binek modellere çok sayıda araçtan yararlanabilecek.
Eski araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlar için büyük fırsat doğdu. MHP’li iki milletvekili 25 yaş üstü aracını hurdaya verenlere ÖTV muafiyeti uygulanması için yasa teklifi sundu.
Teklif kapsamında aracını hurdaya veren vatandaşların Türkiye’de üretilen ve ÖTV’den muaf çok sayıda modelden faydalanması bekleniyor.
ARAÇLARIN YÜZDE 70’İ 5 YAŞIN ÜZERİNDE
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendirdi.
Ertemel, "Ülkemizde trafikte bulunan araçların %70'i 5 yaş ve üzerinde. Bu %70'lik dilimin %50'sinden biraz fazlasını ise 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Son yıllarda sıfır otomobil satış adetlerinde yükseliş trendi görülse de genel tabloda eski otomobillerin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz.