Hurda teşviki yeniden gündemde ; Aracını hurdaya verene premium SUV geliyor. İşte 12 model!

Ertemel, "Ülkemizde trafikte bulunan araçların %70'i 5 yaş ve üzerinde. Bu %70'lik dilimin %50'sinden biraz fazlasını ise 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Son yıllarda sıfır otomobil satış adetlerinde yükseliş trendi görülse de genel tabloda eski otomobillerin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz.