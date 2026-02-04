Hyundai ve Kia’dan akılalmaz hamle! Radarlar çöpe, görünmezlik devri resmen başladı

Günümüz otomobillerinde donanım ne kadar önemliyse, yazılım da o kadar önemli. Birçok otomobil üreticisi en güvenli aracı piyasaya sürmek için çabalarken, bu noktada yazılımlar önemli rol oynuyor.

İki otomobil üreticisi Hyundai ve Kia, çok önemli bir teknoloji üzerine iş birliği yaptı ve Vision Pulse adı verilen algılama sensörü geliştirdi.