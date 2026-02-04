Hyundai ve Kia’dan akılalmaz hamle! Radarlar çöpe, görünmezlik devri resmen başladı
İki otomobil devi Hyundai ve Kia, geliştirdikleri ortak proje ile görünmezi görecek bir teknolojiyi tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Vision Pulse, ultra geniş bant radyo dalgalarıyla 100 metrelik bir alanda hata payını 10 santimetreye kadar indiriyor.
Günümüz otomobillerinde donanım ne kadar önemliyse, yazılım da o kadar önemli. Birçok otomobil üreticisi en güvenli aracı piyasaya sürmek için çabalarken, bu noktada yazılımlar önemli rol oynuyor.
İki otomobil üreticisi Hyundai ve Kia, çok önemli bir teknoloji üzerine iş birliği yaptı ve Vision Pulse adı verilen algılama sensörü geliştirdi.
Hyundai Motor Grubu (Kia ve Genesis dahil), gelecekteki büyümesini desteklemek amacıyla yapay zeka, robotik, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ve yazılım odaklı projelere büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, bu hareketin liderliğini üstlenmek üzere NVIDIA, Tesla ve BMW gibi devlerden transfer ettiği yeteneklerle Ar-Ge yönetimini yeniden yapılandırdıktan sonra, son teknolojik gelişmesi olan Vision Pulse'ı kamuoyuyla paylaştı.
Sistemin çalışma mantığı, geleneksel yöntemlerin aksine ultra geniş bant radyo dalgalarını yayarak çevredeki engelleri ve insanları gerçek zamanlı olarak tanımlamaya dayanıyor. Şehirlerin en dar ve karmaşık sokaklarında bile 100 metrelik bir yarıçap içerisinde sadece 10 santimetrelik bir hata payıyla çalışan Vision Pulse, GHz genişliğindeki dalga boyu sayesinde diğer radyo sinyalleriyle karışmadan net bir veri akışı sağlıyor.
Ancak bu ileri düzey güvenlik ağının tam randımanlı çalışması için küçük bir şart bulunuyor; çevredeki diğer araçların, bisikletlerin veya yayaların da sistem tarafından tanınabilmesi için bir UWB cihazına sahip olması gerekiyor. Hyundai bu noktada fiziksel anahtarlar yerine akıllı telefonlar üzerinden araca erişim sağlayan Digital Key 2 teknolojisinin bu ekosistemin bir parçası olduğunu belirtiyor.