İkinci el araba alırken kararsız mısınız? Otomobil uzmanı açıkladı! Gözünüz kapalı bu markayı alın!

İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur var. Daha önce Ekonomim.com olarak bu detaylara değinmiştik. Yıl sonu yaklaşırken pek çok kişi araba değiştirme kararı alabiliyor. Ancak otomobil seçiminde bazen kafada soru işaretli oluşabiliyor.