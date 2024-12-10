İkinci el araba alırken kararsız mısınız? Otomobil uzmanı açıkladı! Gözünüz kapalı bu markayı alın!
İkinci el otomobil alırken kafanız karışıyor mu? Yılın sonuna yaklaşırken AutoExpress'in otomotiv uzmanı Paul Barker, gözü kapalı satın alınabilecek otomobil markasını açıkladı.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur var. Daha önce Ekonomim.com olarak bu detaylara değinmiştik. Yıl sonu yaklaşırken pek çok kişi araba değiştirme kararı alabiliyor. Ancak otomobil seçiminde bazen kafada soru işaretli oluşabiliyor.
Bu alanda uzman yayıncılardan AutoExpress'in otomotiv uzmanı Paul Barker, kafası karışanlar için gözü kapalı alınabilecek otomobil markasını açıkladı.
Türkiye’de genelde ikinci el otomobiller arasında en yaygın satılan markalar, Ford, Opel, Hyundai ve Volkswagen ailesinden oluşuyor. Her markanın segmentlere göre iddialı otomobilleri bulunurken, AutoExpressvotomotiv uzmanı Paul Barker, bu markaların dışında ikinci elde tercih ettiği otomobil markasını açıkladı.