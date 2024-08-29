İkinci el araç alacaklar dikkat! En güvenilir ve uzun ömürlü 26 araba markası belli oldu
Pazar araştırma şirketi Consumer Reports'un ikinci el otomobiller üzerine yaptığı araştırma, tüketicilerin güvenilir bulduğu markaları ortaya koydu.
2014-2019 yılları arasında üretilmiş araçları kapsayan araştırmada, tüketicilerin satın aldıkları otomobillerin dayanıklılığı ve memnuniyet oranları analiz edildi.
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Webtekno'nun haberine göre Araştırma sonuçlarına göre, uzun ömürlülük ve düşük arıza oranlarıyla zirvede yer alan markalar belirlendi.
İşte ikinci el otomobilde en çok güvenilen 26 marka...
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26 - Chrysler
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25 - Dodge
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