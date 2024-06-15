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İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu?

İkinci el araç piyasasında durgunluk sürerken, hazırlanan bir rapor fiyatların Mayıs ayında 'taban'da kalmaya devam ettiğini gösterdi.

İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu? - Sayfa 1

Quick Finans ile SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan '2'nci El Oto Raporu' yayınlandı. Raporda sıfır ve ikinci el araç piyasına dair güncel veriler yer aldı.

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İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu? - Sayfa 2

Geçen yılın Ekim ayında 734 bin liralık ortalama fiyat bu yılın Mayıs ayında 680 bin lirada kaldığı belirtildi.

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İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu? - Sayfa 3

Rapora göre, Mayıs ayı 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalarak satılan araç sayısı 100 bin 305 adet oldu.

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İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu? - Sayfa 4

Nisan ayının kısa olmasının etkisi ve 7 Temmuz'da devreye alınacak olan güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyalarla geçen aya göre satışlarda yüzde 30 artış kaydedildi.

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