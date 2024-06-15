İkinci el araç fiyatları 'dip' yaptı: 40 gündür satılamayan otomobillerin fiyatı ne kadar oldu?
İkinci el araç piyasasında durgunluk sürerken, hazırlanan bir rapor fiyatların Mayıs ayında 'taban'da kalmaya devam ettiğini gösterdi.
Quick Finans ile SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan '2'nci El Oto Raporu' yayınlandı. Raporda sıfır ve ikinci el araç piyasına dair güncel veriler yer aldı.
Geçen yılın Ekim ayında 734 bin liralık ortalama fiyat bu yılın Mayıs ayında 680 bin lirada kaldığı belirtildi.
Rapora göre, Mayıs ayı 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalarak satılan araç sayısı 100 bin 305 adet oldu.
Nisan ayının kısa olmasının etkisi ve 7 Temmuz'da devreye alınacak olan güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyalarla geçen aya göre satışlarda yüzde 30 artış kaydedildi.