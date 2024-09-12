İkinci el araç fiyatları yılın en düşük seviyesinde! Peki eylülde zam gelecek mi?

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda geçen ayda temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi. Bu durum, geçen ayı reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.