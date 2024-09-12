İkinci el araç fiyatları yılın en düşük seviyesinde! Peki eylülde zam gelecek mi?
Ağustos ayında ikinci el otomobil fiyatlarının yılın en düşük seviyesine indiği görülürken, vatandaşlar eylül ayında fiyatlarda bir artış olup olmayacağını merak ediyor...
Yayımlanan analize göre, ikinci el araçların gerçek fiyatlarının yılın en düşük düzeyinde olduğu ifade ediliyor.
İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda geçen ayda temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi. Bu durum, geçen ayı reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.
İlan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları, geçen ay 680 bin 584 lira olarak belirlendi.
OTOMATİK VİTESLİ İLANLARDA YÜZDE 6 ARTIŞ
Ayrıca, geçen ayda 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.