İkinci el araç piyasasında son durum! İşte Ekim 2025 en ucuz ikinci el otomatik araçlar...
Yılın 9 ayında satılan 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedi “otomatik şanzımanlı” oldu. Manuel şanzımanlı otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 5,7’ye kadar düşerken, “otomatik” otomobiller yüzde 94,3 paya ulaştı. Her geçen gün otomobil severlerin daha fazla tercihi halinde gelen otomatik vitesli araçlarda “ikinci el” piyasası da oldukça hareketli. İşte Ekim 2025 itibarıyla ikinci el piyasada fiyatı en uygun otomatik vitesli otomobiller…
Otomobil severler son yıllarda gittikçe artan bir oranda otomatik vitesli araçları tercih etmeye başladı. Sürüş sırasında ve özellikle trafikli yollarda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan otomatik vitesli otomobiller, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen tercih sebebi olarak öne çıkıyor.
“OTOMATİK” OTOMOBİLLER YÜZDE 94,3 PAYA ULAŞTI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine; göre bu yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedi “otomatik şanzımanlı” oldu. Manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payı %5,7’ye kadar düşerken, “otomatik” otomobiller %94,3 paya ulaştı.
EURO YÜZDE 33 YÜKSELİNCE…
Bu yıl 22 Ekim 2025 itibarıyla Euro/TL paritesinde gerçekleşen %33’lük yükseliş “sıfır km” otomobillerin de fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. 1 milyon TL’nin altında “sıfır km” otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler de “ikinci el” piyasada arayışa yöneldi.