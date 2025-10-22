İkinci el araç piyasasında son durum! İşte Ekim 2025 en ucuz ikinci el otomatik araçlar...

Otomobil severler son yıllarda gittikçe artan bir oranda otomatik vitesli araçları tercih etmeye başladı. Sürüş sırasında ve özellikle trafikli yollarda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan otomatik vitesli otomobiller, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen tercih sebebi olarak öne çıkıyor.