İkinci el araç piyasasını yönlendiren iller; İşte ikinci elde en çok otomobil satılan iller listesi!
Yasal düzenlemelerle birlikte ikinci el araç alım satımında puslu hava devam ederken sarı sayfanın verilerine göre ikinci el araç piyasasına yön veren iller belli oldu
Kredi faizlerinin yüksekliği, vadeli mevduat hesabının getirisi derken Çin'den gelen araçlara uygulanan ek vergi otomobi piyasasında büyük bir durgunluk getirdi. Özellikle galeriler iş yapamaz duruma geldi. Bu nedenle kendi imkanlarıyla araç alım satımı yapan vatandaşlar en çok satın almak istediği aracın bulunduğu konum nedeniyle zorlanıyor.
İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak aracın modeli, yakıt türü, şanzuman, kilometre gibi önemli kriterlere dikkat ederken fiyat performans bakımın genellikle en uygun araçların konumları da bir hayli uzak oluyor. Bu nedenle bu kriterlerin arasına artık konum da ekleniyor. Dolayısıyla otomobil alacaklar en çok ikinci el araç sirkülasyonu olan illeri tercih ediyor.
Gazeteduvar.com.tr, Sahibinden.com'da bulunan satılık otomobillerin illere göre yoğunluğunu derledi. Türkiye'de en çok satılık otomobil olan illerin listesi şu şekilde:
20- Diyarbakır
5 bin 8