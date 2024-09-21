İkinci el araç piyasasını yönlendiren iller; İşte ikinci elde en çok otomobil satılan iller listesi!

İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak aracın modeli, yakıt türü, şanzuman, kilometre gibi önemli kriterlere dikkat ederken fiyat performans bakımın genellikle en uygun araçların konumları da bir hayli uzak oluyor. Bu nedenle bu kriterlerin arasına artık konum da ekleniyor. Dolayısıyla otomobil alacaklar en çok ikinci el araç sirkülasyonu olan illeri tercih ediyor.