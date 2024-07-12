İkinci el araç reel fiyatları yılın en düşük seviyesini yaşadı

arabam.com Trink sat! & arabam.com oto ekspertiz GMY’sı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün belirli sebepleri olduğunu paylaştı. Şenay, “7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği duyurulan GSR 2 regülasyonu doğrultusunda başlayan agresif 0 araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos’a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuz ayında yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir.” dedi.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un haziran ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti: