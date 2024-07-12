İkinci el araç reel fiyatları yılın en düşük seviyesini yaşadı
Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, haziran ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırlanan analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre; enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda haziran ayı yılın en düşük ayı oldu. Haziran ayında ocak ayına kıyasla reel fiyatlarda %13,4’lük bir düşüş olduğu gözlemlendi.
arabam.com, haziran ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre haziran ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda %1,8’lik bir düşüş yaşandı. Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki bu düşüş %13,4 oldu. Haziran ayında ilanlarda en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görülen modeller ise Clio, Astra ve Megane oldu.
arabam.com Trink sat! & arabam.com oto ekspertiz GMY’sı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün belirli sebepleri olduğunu paylaştı. Şenay, “7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği duyurulan GSR 2 regülasyonu doğrultusunda başlayan agresif 0 araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos’a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuz ayında yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir.” dedi.
2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un haziran ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti:
İlanlarda en çok görülen markalar Fiat ve Renault
Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu.
İlanlarda en çok görülen SUV model Qashqai oldu
arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok %19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.