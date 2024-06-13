İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok talep gören 10 marka
Yılbaşı itibarıyla yükselişe geçen ikinci el araç fiyatları Mayıs ayında frene bastı. Enflasyona göre değerlendirildiğinde araç fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Peki ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? İlanlarda en çok talep gören 10 marka hangisi? İşte tüm detaylar...
Bu yılın ilk 4 ayında yükseliş gösteren ikinci el araç fiyatlarında Mayıs itibarıyla yön değişti. Son olarak Nisan ayında ikinci el fiyatları sınırlı bir artış göstererek yüzde 0.50 oranında yükselmişti.
Mayıs ayında enflasyona göre indirgendiğinde ikinci el araç fiyatlarında reel bazlı yüzde 3 oranında düşüş yaşandı. Peki düşüşün nedeni ne? Haziran ayında da fiyatlar geriler mi?
FİYATLARDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, şunları söyledi:
“7 Temmuz’dan itibaren sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan GSR II regülasyonu doğrultusunda markaların stoklarındaki regülasyona uymayan araçları hızlı bir şekilde elden çıkartma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle başlattıkları agresif kampanyalar sıfır araçlara avantajlı fiyatlarla erişim imkanı sağlarken, ikinci ele olan talebi etkileyerek ilan fiyat ortalamalarının yatay seyretmesine yol açıyor. Böylelikle, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yaklaşık %3 oranında gerileme olduğunu söyleyebiliriz.
İLANLARDA EN ÇOK TALEP GÖREN 10 MARKA
İlanlar üzerinden yaptığımız analizlere göre en çok talep gören markalar sıralamasında ilk 5 yılbaşından bu yana değişmezken Mayıs ayı özelinde ilk 10 marka sırasıyla şunlar oldu:
Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda..