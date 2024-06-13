İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok talep gören 10 marka

FİYATLARDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, şunları söyledi:

“7 Temmuz’dan itibaren sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan GSR II regülasyonu doğrultusunda markaların stoklarındaki regülasyona uymayan araçları hızlı bir şekilde elden çıkartma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle başlattıkları agresif kampanyalar sıfır araçlara avantajlı fiyatlarla erişim imkanı sağlarken, ikinci ele olan talebi etkileyerek ilan fiyat ortalamalarının yatay seyretmesine yol açıyor. Böylelikle, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yaklaşık %3 oranında gerileme olduğunu söyleyebiliriz.