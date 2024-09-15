İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekir? Uzmanlar gizlenen kusurları açıkladı
İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekir? İkinci el otomobil satışları artarken, uzmanlardan ikinci el otomobil alacaklara uyarı geldi. İşte ikinic el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında ikinci el araç satışları toplam 957 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu satışların 621 bin 748’i, yani yaklaşık yüzde 65’i otomobillerden oluştu.
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Geçen yılın Temmuz ayına göre bu satışlarda yüzde 9,6 oranında bir artış görüldü. Ancak, yılın ilk yedi ayında ikinci el otomobil satışları 3.8 milyon olarak belirlendi ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2’lik bir azalma anlamına geliyor
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Temmuz ayı itibarıyla 2024 yılının en yüksek ikinci el otomobil satış rakamına ulaşılırken, piyasa yeniden yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Yılın son üç ayına girerken bu hareketlilik daha da artıyor.
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Satışlardaki bu artışla birlikte, ikinci el araç alırken dikkatli olmak önem taşıyor. Bakımları yapılmış ve kusursuz olduğu düşünülen araçlarda bile, satış sonrası bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kilometre düşürme, hasar ve kaza gizleme gibi çeşitli yanıltıcı uygulamalar söz konusu olabiliyor. Bu tür sorunlardan kaçınmak için ekspertiz raporu almak büyük önem taşıyor.
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