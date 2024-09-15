İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekir? Uzmanlar gizlenen kusurları açıkladı

Geçen yılın Temmuz ayına göre bu satışlarda yüzde 9,6 oranında bir artış görüldü. Ancak, yılın ilk yedi ayında ikinci el otomobil satışları 3.8 milyon olarak belirlendi ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2’lik bir azalma anlamına geliyor

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