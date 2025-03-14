İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok

İstanbul Bayrampaşa’da galericilik yapan Serkan Uçar, “Sıfır otomobilde de teslimat sıkıntısı olduğu için, alım yapmak isteyen ikinci ele yöneliyor. Her bayram öncesi satışlarımız artardı. Ancak bu bayram sadece fiyat soruyorlar. Henüz beklenen canlanma olmadı. Bunda en büyük sebep krediye ulaşma problemi. İkinci el otomobil kredilerinde faiz oranları yüksek. Ayrıca bankalar kredi verirken kılı kırk yarıyor. Bu da satışları etkiliyor” dedi.