İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlilik bu yıl gerçekleşmedi. Araçlara ilgi gösteren ve fiyat soranların sayısı yüksek olsa da, gerçek alıcı sayısı oldukça düşük.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi otomobil piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Hem kiralama, hem de ikinci el otomobil satışında yoğun bir ilgi var ancak bu ilgi satışa dönmüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, müşterilerin büyük ölçüde fiyat araştırması yaptığını ancak karar aşamasında temkinli davrandıklarını söylüyor.
İstanbul Bayrampaşa’da galericilik yapan Serkan Uçar, “Sıfır otomobilde de teslimat sıkıntısı olduğu için, alım yapmak isteyen ikinci ele yöneliyor. Her bayram öncesi satışlarımız artardı. Ancak bu bayram sadece fiyat soruyorlar. Henüz beklenen canlanma olmadı. Bunda en büyük sebep krediye ulaşma problemi. İkinci el otomobil kredilerinde faiz oranları yüksek. Ayrıca bankalar kredi verirken kılı kırk yarıyor. Bu da satışları etkiliyor” dedi.