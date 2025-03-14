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  4. İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok

İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok

Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlilik bu yıl gerçekleşmedi. Araçlara ilgi gösteren ve fiyat soranların sayısı yüksek olsa da, gerçek alıcı sayısı oldukça düşük.

İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok - Sayfa 1

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi otomobil piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Hem kiralama, hem de ikinci el otomobil satışında yoğun bir ilgi var ancak bu ilgi satışa dönmüyor.

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İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, müşterilerin büyük ölçüde fiyat araştırması yaptığını ancak karar aşamasında temkinli davrandıklarını söylüyor.

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İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok - Sayfa 3

İstanbul Bayrampaşa’da galericilik yapan Serkan Uçar, “Sıfır otomobilde de teslimat sıkıntısı olduğu için, alım yapmak isteyen ikinci ele yöneliyor. Her bayram öncesi satışlarımız artardı. Ancak bu bayram sadece fiyat soruyorlar. Henüz beklenen canlanma olmadı. Bunda en büyük sebep krediye ulaşma problemi. İkinci el otomobil kredilerinde faiz oranları yüksek. Ayrıca bankalar kredi verirken kılı kırk yarıyor. Bu da satışları etkiliyor” dedi.

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İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi yaprak kımıldamıyor: Fiyat soran çok, alıcı yok - Sayfa 4

İkinci el otomobil piyasasında fiyatların son dönemde sabit kalması, alıcılar için fırsat olarak değerlendiriliyor.

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