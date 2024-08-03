İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürüyor: Karadeniz Bölgesi'nde umut fındıkta
Türkiye’de 2. el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, Karadeniz Bölgesi’nde ise alıcı ve satıcılar umudu fındığa bağladı.
Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda galericiler, satıcı ve alıcılar piyasanın nabzını yokluyor.
Satıcılar araçlarına istedikleri fiyatın verilmemesinden yakınırken, alıcılar ise kafalarında belirledikleri bütçeye göre araç bulamamaktan şikayet etti.
Fiyatların düştüğünü ifade eden satıcılar, buna rağmen ikinci el otomobil satışlarında hatırı sayılır şekilde bir hareketlilik olmadığını söyledi.
Durgunluğun en önemli nedeninin yüksek kredi faizleri olduğunu kaydeden satıcılar, fındık hasadından sonra 2. el piyasasının canlanmasını umut ediyor.
Fiyatların düşmesine rağmen hareketlilik olmadığını ifade eden galerici Samet Pekşen, “6 aydır sektör çok durgun. Bunun en büyük sebeplerinden biri de kredi faizleri. Alım gücü düşük olduğundan sadece düşük fiyatları araç alım-satımlarında hareketlilik oluyor. Üst segment ve fiyatlı araçlarda ise talep yok. Talep olmadığı için de fiyatlar düşüş eğilimde. 6 ay öncesine göre fiyatlar yüzde 10-15 oranında geriledi. Araba almak isteyenler için şu anda fiyatlar gayet normal. İnşallah satışlar hızlanır” dedi.
“Umut fındıkta"
Piyasanın durma noktasında olduğuna dikkat çeken satıcı Fatih Arslan, “Araç satmak için 2 haftadır pazara geliyorum. Şu anda piyasa bitik durumda. Alıcı da yok satıcı da yok. Piyasa çok düştü. Müşteri de gelmiyor. Araç satmak isteyenler pazara geliyor, birbirimize araçlarımızı soruyor ve evimize geri dönüyoruz. Fındıklar satıldıktan sonra belki 2. el otomobil satış işleri açılabilir” diye konuştu.