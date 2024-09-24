İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor: Satıştan cayılırsa ne olacak?
27 Eylül’den zorunlu hale gelecek olan Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması ve bedelin ödenmemesi risklerinin ortadan kalkması amaçlanıyor. Peki sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek.
Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek.
Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Sistemle ikinci el araç alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu sisteme ilişkin merak edilen soru ve yanıtları şöyle: