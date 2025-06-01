İkinci el satışında asla sorun yaşamayan 25 SUV: Gözü kapalı alıcısı bulunuyor
SUV tipi otomobiller, Türkiye'de son yıllara damga vuran araçlardır. Değişen otomobil trendleriyle beraber, Türkiye'deki araç sahiplerinin neredeyse yarısından fazlası SUV tipi araçlara yönelmiştir. Geniş aileler için ilk tercih haline gelen SUV'lar, yakıt tasarrufu, bagaj alanı ve iç hacim gibi ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
Aynı zamanda SUV'lar ikinci el satışında da diğer tip araçlara göre daha kolay elden çıkarılabilir. iSeeCars tarafından yapılan incelemelere göre, ikinci elde en hızlı satışı yapılan 25 SUV modeli belli oldu. İşte satışta asla sorun yaşanmayan gözü kapalı alıcısını bulan 25 SUV:
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