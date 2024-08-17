İkinci el tarihinin en durgun döneminde: İkinci el araçların satış süresi 10 haftaya çıktı
Sıfır kilometre otomobil satışlarındaki artış, ikinci el otomobil satışlarında tarihinin en durgun yıllarından birisini yaşatıyor. Geçen yıla göre yüzde 18’e yakın daralan ikinci el otomobil pazarında satış süresi 2 ila 2.5 ayın üzerine çıktı. İnsanların parasını faizde değerlendirdiğinin altını çizen uzmanlar, “C segmenti araçlarda bile satış süreleri 40-45 günlere kadar uzamış durumda” dedi.
Yılın ilk yedi aylık döneminde sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırınca ikinci el araç pazarı tarihinin en durgun döenmini yaşadı. Yaşanan durgunluk ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe neden olmadı ancak döviz, enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında yerinde saymasına yol açtı.
SIFIR OTOMOBİL SATIŞLARI REKOR KIRDI
Yılın ilk yedi aylık dönemde sıfır kilometre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 oranında artarak 536 bin 351 adede ulaştı ve ocak-temmuz rekoru kırdı.
Ocak-Haziran 2024 döneminde devri yapılan ikinci el otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalarak 3 milyon 224 bin adette kaldı.
FİYATLAR TEMMUZDA SABİT
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı güncel verilerine göre, 2024 yılının başından yedinci ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 28.7, dolar kuru da yüzde 12.4 oranında arttı.