İkinci el tarihinin en durgun döneminde: İkinci el araçların satış süresi 10 haftaya çıktı

Yılın ilk yedi aylık döneminde sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırınca ikinci el araç pazarı tarihinin en durgun döenmini yaşadı. Yaşanan durgunluk ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe neden olmadı ancak döviz, enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında yerinde saymasına yol açtı.