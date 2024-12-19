İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor...
Yılın son günlerine yaklaşırken, ikinci el araç piyasasında ilanda kalma süreleri uzadı ve satış hızları arasında belirgin farklar oluştu. En hızlı satılan araçlar listesi dikkat çekerken, aynı zamanda en zor satılan modeller de belirlendi.
2024'ün son günleri yaklaşırken ikinci el araç satışlarında frene basıldı. İkinci el araçlarda ilanda kalma süresi uzadı.
İlanda kalma süresi 52 gün
VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı yapay zeka destekli çalışmaya göre, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi bu yılın kasım ayında 52 gün oldu.
En kolay ve en zor hangi araçlar satılıyor?
Şirketten yapılan açıklamaya göre VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı çalışma sonucunda, ikinci el araçların ilanda kalma sürelerine dair yeni verileri paylaştı.