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  4. İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor...

İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor...

Yılın son günlerine yaklaşırken, ikinci el araç piyasasında ilanda kalma süreleri uzadı ve satış hızları arasında belirgin farklar oluştu. En hızlı satılan araçlar listesi dikkat çekerken, aynı zamanda en zor satılan modeller de belirlendi.

İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor... - Sayfa 1

 2024'ün son günleri yaklaşırken ikinci el araç satışlarında frene basıldı. İkinci el araçlarda ilanda kalma süresi uzadı.

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İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor... - Sayfa 2

İlanda kalma süresi 52 gün 

VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı yapay zeka destekli çalışmaya göre, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi bu yılın kasım ayında 52 gün oldu.

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İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor... - Sayfa 3

En kolay ve en zor hangi araçlar satılıyor?

Şirketten yapılan açıklamaya göre VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı çalışma sonucunda, ikinci el araçların ilanda kalma sürelerine dair yeni verileri paylaştı.

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İkinci elde 'en hızlı' ve 'en zor satılan' araçlar belli oldu! Bu araçlar hemen satılıyor... - Sayfa 4

Hibrit araçlar 44 günde satıldı

Kasımda yakıt tipine göre en az süre ilanda kalan ikinci el araçlar hibrit araçlar oldu. Hibrit araçlar ortalama 44 gün ilanda kalırken, benzinlilerin 51, dizellerin 54 gün ilanda kaldığı belirlendi.

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