İkinci elde fiyatlar çakıldı: Son yılın en düşüğü...
İkinci el araçta pandemi döneminde başlayan yüksek fiyatlar pandeminin ardından düşüş eğilimine geçerken son bir yıldaki düşüş dikkat çekiyor. Satışlarda yaşanan düşüş indirimi de beraberinde getirdi, bazı otomobillerde 100 bin liraya kadar indirime gidildi.
İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar adeta çakıldı. Galericiler son 5 yılın en düşük satışını yaşıyor.
Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar düşse de galericiler eski kazançların sağlayamıyor. Peki bu durum ne kadar daha devam edecek? Bundan sonra açıklanan tarih 31 Ağustos…
Çünkü güvenlik paketi önleminin biteceği tarih ve bu sürece kadar da galericiler ikinci el otomobilde alım fırsatı olduğunu söylüyor.
İkinci el otomobilde aracın marka ve modeline göre satış rakamlarında en az yüzde 10 ila 30 arasında net bir düşüş var.