İkinci elde herkes ters köşe oldu; İşte fiyatı en çok düşen 30 otomobil
Devlet müdahaleleri ve sıfır araçta yapılan kolaylıkların ardından ikinci el otomotiv satışı fiyatlarında gerileme devam ederken fiyatı en çok düşenler de belli oldu
Otomobil piyasasında büyük bir pay kaplayan ikinci el araç satışları, hem pay olarak azaldı hem de fiyatlar da düşüş yaşadı. Özellikle sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el araç satışlarını büyük sekteye uğrattı. Fiyatların düşüşü ilan sitelerinden anbean takip edildi. İşte Türkiye'de ikinci el araç satışında fiyatı en çok düşen otomobiller:
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