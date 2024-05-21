İkinci elde Nisan'da düşüş var: İşte en hızlı satılan otomobil modelleri
İkinci el araç piyasasına ilişkin gelen son veriler daralmaya işaret ediyor. Online platformlarda Nisan ayı itibarıyla satış adetlerinde düşüş yaşandı. Peki şu anda piyasada en hızlı satılan modeller hangileri? İkinci elde fiyatlar geriler mi? İşte tüm bu soruların cevapları...
Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 157 bin 463 adede geriledi. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 16 oranında düşüş gösterdi.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sıfır araçlarda yapılan kampanya sonrası bu yılın ilk aylarına kadar özellikle sıfır araç piyasasında bir hareketlilik hakimdi. Ancak ikinci el piyasasında yaşanan durgunluk halen sürüyor.
Peki satışlarda daralmanın nedeni ne? İkinci el ilan sitelerinde en hızlı satılan modeller belli oldu. Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasası Nisan ayı verilerine göre yaklaşık 157.500 satış gerçekleşti. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9, bir önceki aya oranla ise yüzde 16’lık bir daralma kayda geçmiş oldu. Otomotiv piyasasında yaşanan genel daralma, sektör içerisindeki tüm satış kanallarında olduğu gibi online binek ve hafif ticari pazarında da negatif etkisini gösteriyor.