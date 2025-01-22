İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu

Tahmin de edileceği üzere listenin zirvesinde, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ABD merkezli Tesla bulunuyor. Her ne kadar 2024’te satışlarında düşüş bildirse de, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, elektrikli araç tasarımı, üretimi ve satışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.