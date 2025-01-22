İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu
Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu. Elon Musk’ın şirketi Tesla 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada. Listede aynı zamanda iki Türk firma da yer aldı.
Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri açıklandı. companiesmarketcap.com verilerine göre, piyasa değeri 1 milyar doları aşan şirketlerden oluşan listede, iki Türk otomobil üreticisi de kendine yer buluyor.
Tahmin de edileceği üzere listenin zirvesinde, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ABD merkezli Tesla bulunuyor. Her ne kadar 2024’te satışlarında düşüş bildirse de, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, elektrikli araç tasarımı, üretimi ve satışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.
240 milyar dolarlık değere sahip olan otomobil devi Toyota 2. sırada yer alırken, onu 111,9 milyar dolarla Xiaomi 3. sırada takip etti. Henüz geçen yıl otomobil pazarına SU7 modelleriyle giren Xiaomi, sadece Çin’de satış yapmasına rağmen değerini artırmayı başardı.