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  4. İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu

İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu

Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu. Elon Musk’ın şirketi Tesla 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada. Listede aynı zamanda iki Türk firma da yer aldı.

İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu - Sayfa 1

Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri açıklandı. companiesmarketcap.com verilerine göre, piyasa değeri 1 milyar doları aşan şirketlerden oluşan listede, iki Türk otomobil üreticisi de kendine yer buluyor.

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İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu - Sayfa 2

Tahmin de edileceği üzere listenin zirvesinde, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ABD merkezli Tesla bulunuyor. Her ne kadar 2024’te satışlarında düşüş bildirse de, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, elektrikli araç tasarımı, üretimi ve satışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. 

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İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu - Sayfa 3

240 milyar dolarlık değere sahip olan otomobil devi Toyota 2. sırada yer alırken, onu 111,9 milyar dolarla Xiaomi 3. sırada takip etti. Henüz geçen yıl otomobil pazarına SU7 modelleriyle giren Xiaomi, sadece Çin’de satış yapmasına rağmen değerini artırmayı başardı. 

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İlk 50’de iki yerli firma var! Dünyanın en değerli otomobil üreticileri belli oldu - Sayfa 4

Xiaomi’nin ardından 110,1 milyar dolarla BYD 4. sırada yer alırken, onu 5. sırada sırada 78,2 milyar dolarla Ferrari, 6. sırada 58,4 milyar dolarla Porsche, 7. sırada ise 57,7 milyar dolarla Mercedes-Benz takip etti.

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