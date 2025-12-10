İlk otomobilini alacaklar için en iyi 10 model açıklandı! Başlangıç fiyatları oldukça uygun

Carwow UK tarafından İngiltere pazarı için hazırlanan “Best first cars in the UK” listesi, ilk otomobilini satın almayı planlayanlar için önemli bir referans haline geldi. Bu liste esas alınarak, Türkiye’de satışı bulunan modellere karşılık gelen versiyonların Aralık 2025 itibarıyla resmî liste başlangıç fiyatları tek bir çalışmada bir araya getirildi. Özellikle Sandero için Türkiye’de satışta olan Sandero Stepway versiyonunun baz alındığı çalışmada, fiyatların markaların resmî sitelerinde yer alan en düşük donanım seviyesine ait anahtar teslim tavsiye edilen satış bedelleri olduğu vurgulandı.