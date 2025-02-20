İlk sırayı görenler şaşırttı! Herkes o markayı tercih etti: İşte en çok satan ikinci el araçlar...
Ocak ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında en çok satılan araçlar belli olurken zirvenin ilk sırasında yer alan model herkesi şaşırttı.
Çevrimiçi ilan platformu arabam.com'un Ocak 2025 verilerine göre ikinci el araç piyasasında en çok satan modelleri açıkladı.
Ocak 2025'te ikinci el araç ilanlarında, fiyatların enflasyondan arındırılmış reel değerleri düşüş trendini sürdürmeye devam etti. Ancak, bazı modeller özellikle rağbet gördü ve yüksek ilan sayılarıyla dikkat çekti.
İkinci el araç piyasasında daha fazla modelin öne çıktığı Ocak ayında zirvedeki araç herkesi şaşırttı
İşte Ocak 2025'in en çok satan otomobil modelleri ve markaları...