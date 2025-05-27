İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var

Otomobil haberleriyle tanıdığımız Gazeteci Emre Özpeynirci, Türkiye yollarında en çok bulunan otomobil modellerini paylaştı. Bunun yanı sıra otomobillerin ortalama yaşı da geldi. Söz konusu veriler, ne yazık ki yolların hâlâ eski modellerle dolu olduğunu gösteriyor.

İŞTE TÜRKİYE’DE YOLLARDA EN FAZLA BULUNAN OTOMOBİLLER