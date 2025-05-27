İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var
Türkiye’de aktif olarak yollarda en fazla bulunan otomobiller belli oldu. Elektrikli modellerin sayısı artışını sürdürürken, listenin ilk sıraları şaşırttı.
Otomobil sektörü artık dünyada yeni bir döneme girdi. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte artık benzinli veya dizel otomobiller, yerini elektrikli ve hibrit modellere bırakmaya başladı.
Ülkelerin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda alım gücünün yüksek olduğu ülkelerde vatandaşlar daha yeni modellere geçiş yapıyor.
Türkiye’de de tüketiciler yavaş yavaş yeni, güncel otomobillere geçiyor. Ancak yapılan bir araştırma, ilginç bir istatistiği gözler önüne serdi.
Otomobil haberleriyle tanıdığımız Gazeteci Emre Özpeynirci, Türkiye yollarında en çok bulunan otomobil modellerini paylaştı. Bunun yanı sıra otomobillerin ortalama yaşı da geldi. Söz konusu veriler, ne yazık ki yolların hâlâ eski modellerle dolu olduğunu gösteriyor.