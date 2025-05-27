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  4. İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var

İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var

Türkiye’de aktif olarak yollarda en fazla bulunan otomobiller belli oldu. Elektrikli modellerin sayısı artışını sürdürürken, listenin ilk sıraları şaşırttı.

İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var - Sayfa 1

Otomobil sektörü artık dünyada yeni bir döneme girdi. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte artık benzinli veya dizel otomobiller, yerini elektrikli ve hibrit modellere bırakmaya başladı.

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İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var - Sayfa 2

Ülkelerin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda alım gücünün yüksek olduğu ülkelerde vatandaşlar daha yeni modellere geçiş yapıyor.

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İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var - Sayfa 3

Türkiye’de de tüketiciler yavaş yavaş yeni, güncel otomobillere geçiyor. Ancak yapılan bir araştırma, ilginç bir istatistiği gözler önüne serdi. 

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İlk sırayı kimse beklemiyordu! Türkiye yollarında bakın en çok hangi otomobiller var - Sayfa 4

Otomobil haberleriyle tanıdığımız Gazeteci Emre Özpeynirci, Türkiye yollarında en çok bulunan otomobil modellerini paylaştı. Bunun yanı sıra otomobillerin ortalama yaşı da geldi. Söz konusu veriler, ne yazık ki yolların hâlâ eski modellerle dolu olduğunu gösteriyor.

İŞTE TÜRKİYE’DE YOLLARDA EN FAZLA BULUNAN OTOMOBİLLER

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