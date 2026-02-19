  1. Ekonomim
  4. İsrail otomobillere kadar girdi: Milyonların gözünün önündeki büyük tehlike deşifre oldu

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların ardından İsrail casus yazılımları bu kez otomobillerin multimedya sistemine kadar girdi.

Dünyanın en iyi hacker gruplarının bulunduğu İsrail, casus yazılım konusunda nam salmış durumda. 

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük kabusu telefonlarında kötü amaçlı bir yazılımın bulunması. Mesele İsrail olunca bu durum sadece telefonlardan ibaret kalmıyor.

İsrail basınından Haaretz’in araştırmasına göre, araç istihbaratı alanındaki en kritik oyuncu Toka firması.

Kurucuları arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve emekli Tuğgeneral Yaron Rosen’in bulunduğu bu şirket, araçların multimedya sistemlerine sızma konusunda uzmanlaşmış durumda.

