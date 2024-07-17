İstatistikler açıklandı! İşte İkinci elde en çok satılan otomobil
Otomotiv sektörü kampanyalarla süreci götürürken bu durum ikinci el araç satışlarında düşüşe neden olmaya devam ediyor. Bir aracın ilanda kalma süresi ortalama 51 gün olarak istatistiklere geçiyor. Bu tabloda geçtiğimiz ay en hızlı satılan araç da belli oldu.
İkinci el araç değerleme platformu Indicata'nın verilerine göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlanlarda mayıs ayına göre yüzde 20 düşüş gözlenirken, 2023 Haziran'a göre yüzde 11 artış kaydedildi.
Haziranda yayınlanan ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 araç satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 2, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 13 azalma gözlendi. Yılın ilk 6 ayında ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, satışlar da yüzde 1 arttı.
İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 352 bin 619 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, haziranda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 düştüğü görüldü. 2. el araç fiyatları sene başındaki fiyatlarına geriledi.
Haziran ayında toptan satış fiyatları yüzde 3,41 ile perakende fiyatlara göre daha fazla düşüş gösterdi.