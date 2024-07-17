İstatistikler açıklandı! İşte İkinci elde en çok satılan otomobil

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 352 bin 619 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, haziranda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 düştüğü görüldü. 2. el araç fiyatları sene başındaki fiyatlarına geriledi.