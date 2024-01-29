İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller... Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları da yükselişe geçti. Söz konusu artışlar sonrası Türkiye'de satılan uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleri de merak konusu oldu. İşte Türkiye’de şu anda satışta olan en ucuz sıfır kilometre otomobiller...

5. Renault Clio Türkiye’de üretilen ve yerli üretim etiketine sahip olan Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 Hp versiyonu ile 857 bin TL’lik fiyata sahip. 1 | 5

4. Hyundai i10 . Hyundai i10 1.2 MPI 84 Hp güç üreten ünitesi ve otomatik vites seçeneği ile birlikte 851 bin 944 TL’ye satışta. 2 | 5

3. Fiat Panda Panda 815 bin 200 TL’lik fiyat etiketi ile listenin 3. sırasında yer aldı. 3 | 5