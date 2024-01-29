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İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları da yükselişe geçti. Söz konusu artışlar sonrası Türkiye'de satılan uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleri de merak konusu oldu. İşte Türkiye’de şu anda satışta olan en ucuz sıfır kilometre otomobiller...

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller... - Sayfa 1

5. Renault Clio

Türkiye’de üretilen ve yerli üretim etiketine sahip olan Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 Hp versiyonu ile 857 bin TL’lik fiyata sahip.

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İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller... - Sayfa 2

4. Hyundai i10

. Hyundai i10 1.2 MPI 84 Hp güç üreten ünitesi ve otomatik vites seçeneği ile birlikte 851 bin 944 TL’ye satışta.

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İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller... - Sayfa 3

3. Fiat Panda

 Panda 815 bin 200 TL’lik fiyat etiketi ile listenin 3. sırasında yer aldı.

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İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller... - Sayfa 4

2. Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Sedan 814 bin 900 TL fiyat etiketi ile Türkiye’de satılan en ucuz 2. sıfır otomobil olma unvanın sahip oldu.

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