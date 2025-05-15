Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil.
Toyota’nın üretimden kalkan SUV otomobili küllerinden doğdu. Hem tasarımı yenilendi hem de tamamen elektrikli oldu!
Toyota’nın 2022 yılında üretimden kaldırdığı SUV otomobil, yenilenen tasarımı, değişen iç mekanı ve elektrikli motoruyla küllerinden doğdu.
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Bilindiği üzere Toyota C-HR, uygun fiyatı ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çekmiş, ancak 2022’de yerini daha verimli Corolla Cross hibride bırakmak üzere üretimden kaldırılmıştı.
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