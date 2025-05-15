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Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil.

Toyota’nın üretimden kalkan SUV otomobili küllerinden doğdu. Hem tasarımı yenilendi hem de tamamen elektrikli oldu!

Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil. - Sayfa 1

Toyota’nın 2022 yılında üretimden kaldırdığı SUV otomobil, yenilenen tasarımı, değişen iç mekanı ve elektrikli motoruyla küllerinden doğdu.

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Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil. - Sayfa 2

Bilindiği üzere Toyota C-HR, uygun fiyatı ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çekmiş, ancak 2022’de yerini daha verimli Corolla Cross hibride bırakmak üzere üretimden kaldırılmıştı. 

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Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil. - Sayfa 3

Şimdi ise C-HR, tam elektrikli bir SUV olarak geri dönüyor.

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Japon dev bombayı patlattı! 2022’de üretimden kaldırdı şimdi küllerinden doğdu; 477 km menzil. - Sayfa 4

Toyota, aradan geçen 3 yıllık sürede çalışıp üzerine koyarak daha şık, modern görünüm ve yeni tasarım dili ile yeni nesil C-HR EV modelini görücüye çıkardı.

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