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  4. Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor.

Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor.

Türkiye’de en çok satanlar arasında yer alan Japon otomobil devi Honda’nın LPG’li Civic modeli akılları karıştırıyor.

Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor. - Sayfa 1

Honda, 2025 model Civic ile otomobil tutkunlarına modern tasarım ve gelişmiş teknolojiyi bir arada sunuyor.

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Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor. - Sayfa 2

Yeni Civic, sportif dış hatları, daha alçak ve geniş gövdesiyle dikkat çekerken, iç mekânda ise dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranıyla sürüş keyfini artırıyor.

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Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor. - Sayfa 3

Geliştirilmiş yakıt verimliliği ve hibrit motor seçeneği ile çevre dostu yaklaşımını sürdüren model, güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor.

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Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor. - Sayfa 4

Honda Sensing sistemi, şerit takip, çarpışma önleme ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılmış. Yeni Civic, hem konfor hem performans arayanlara hitap ediyor.

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