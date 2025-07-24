Japon devi Honda’nın yetim çocuğu FE1 kasa! Vuruntu iddiası yeni Civic’in kabusu oluyor.
Türkiye’de en çok satanlar arasında yer alan Japon otomobil devi Honda’nın LPG’li Civic modeli akılları karıştırıyor.
Honda, 2025 model Civic ile otomobil tutkunlarına modern tasarım ve gelişmiş teknolojiyi bir arada sunuyor.
Yeni Civic, sportif dış hatları, daha alçak ve geniş gövdesiyle dikkat çekerken, iç mekânda ise dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranıyla sürüş keyfini artırıyor.
Geliştirilmiş yakıt verimliliği ve hibrit motor seçeneği ile çevre dostu yaklaşımını sürdüren model, güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor.