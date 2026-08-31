Japon otomobil devlerinden ezber bozan birleşme: Tarih belli oldu, Çinli rakiplerle yarışacaklar
Çinli rakiplerine kıyasla satışlarında epey gerileme olan Honda ve Nissan, gelecekte belki de küllerinden doğacak çok önemli bir anlaşmaya vardı. 2029’dan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Otomobillerin beyni aynı çatı altında olacak. İşte detaylar…
Çinli otomobil devleri, otomobil pazarına hükmetmiş durumda. Özellikle son yıllarda elektrikli araçlarıyla dünyanın dört bir yanında milyonlara ulaşan belli başlı firmalar, pazarda otorite kurmuş durumda. Eski, yani bir döneme damga vuran otomobil devleri ise ne yazık ki birer birer göz önünden kaybolup gidiyor. Honda ve Nissan, tam da bu alanda rekabette daha fazla geri kalmamak adına tarihi bir anlaşmaya imza attı.
Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, maliyetleri düşürmek ve elektrikli araç pazarındaki Çinli rakipleriyle daha etkin rekabet edebilmek adına tarihi bir adıma imza attı. İki şirket, Pazartesi günü yaptıkları açıklamayla, araçların temel fonksiyonlarını yöneten yazılımları ortaklaşa geliştirmek için anlaştıklarını duyurdu.
Honda ile Nissan arasındaki stratejik işbirliği, elektronik kontrol üniteleri (ECU'lar), araç içi işletim sistemleri, ara yazılımlar ve araç kontrol yazılımlarını kapsıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu ortak teknolojiye sahip ilk araçların 2029 mali yılından itibaren yollara çıkması hedefleniyor.
PEKİ AMA NEDEN ŞİMDİ?
Sektör uzmanları, Japon devlerin hamlesinin arkasındaki temel motivasyonun, özellikle BYD gibi Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve gelişmiş yazılım deneyimleri olduğunu belirtiyor. Modern araçların on milyonlarca satır kod ve onlarca kontrolör gerektirmesi, yazılım geliştirme maliyetlerini motor geliştirmeden bile daha pahalı hale getirdi.