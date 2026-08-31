Japon otomobil devlerinden ezber bozan birleşme: Tarih belli oldu, Çinli rakiplerle yarışacaklar

Çinli otomobil devleri, otomobil pazarına hükmetmiş durumda. Özellikle son yıllarda elektrikli araçlarıyla dünyanın dört bir yanında milyonlara ulaşan belli başlı firmalar, pazarda otorite kurmuş durumda. Eski, yani bir döneme damga vuran otomobil devleri ise ne yazık ki birer birer göz önünden kaybolup gidiyor. Honda ve Nissan, tam da bu alanda rekabette daha fazla geri kalmamak adına tarihi bir anlaşmaya imza attı.