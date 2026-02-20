Kağıtta yazanlarla kandırılmışız! Gerçek menzili 500 KM üzeri olan 24 otomobil belli oldu
Pek çoğumuz kağıt üstü bilgilerle otomobilleri satın alabiliyoruz. Ancak gerçek hayat ve kullanıcı deneyimi asıl dikkate alınması gereken faktörlerden. Otomobil medyasından L'argus, gerçek menziline göre en iyi otomobilleri sıraladı. Listede 24 otomobil test edildi.
Otomobil menzilleri, kullanım koşullarına da bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Öyle ki bu durum, elektrikli otomobil alan kişiye daha sonradan hayal kırıklığı yaratabiliyor. Kağıt üzerinde yazan menziller aslında gerçek hayatta bambaşka.
Otomotiv medyasından L'argus, gerçek kullanım testlerine göre en uzun menzilli otomobilleri sıraladı. Listede 24 model test edilirken, en iyi ve en kötüler de netlik kazandı.
Yapılan testte araçların yarısından fazlası 500 kilometre hedefine ulaşamadı. Ancak bazı modeller, menzil konusunda gerçek birer "uzun yol canavarı" olduklarını kanıtladı.