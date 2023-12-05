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Kasımda en çok satılan otomobil markaları

Türkiye'de kasım ayında Fiat, Renault ve Volkswagen en çok satış yapan markalar olurken, bu ayda 4 bin 401 Togg, 66 Porsche, 52 adet de Lexus satıldı. Türkiye pazarına yeni giriş yapan BYD'nin satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin de 3 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda en çok satılan otomobil markaları - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. 

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Kasımda en çok satılan otomobil markaları - Sayfa 2

Otomobil satışları bu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti.

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Kasımda en çok satılan otomobil markaları - Sayfa 3

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. 

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Kasımda en çok satılan otomobil markaları - Sayfa 4

Fiat'ı, 12 bin 970 adetle Renault, 

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