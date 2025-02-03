Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm
Kendi kendini onaran yollar sayesinde hem çukur oluşumu önleniyor hem de araçların hasar almasının önüne geçiliyor.
Otomobil sahiplerinin en korktuğu sorunlardan biri aniden karşılarına çıkan çukurlardır. Yolda giderken araç lastiklerine zarar veren, hatta kimi zaman patlamasına neden olan çukurlar yıllardır şoförlerin korkulu rüyası olmuştur.
Daha önce kazaların önlenmesi için teknolojik yollar geliştirilmeye başlamıştı.Bu kez de İngiliz araştırmacılar, çukurların önlenmesi için kendi kendini onaran yollara geliştirmeye başladı.
Çatladığında kendini onaran, insan müdahalesine gerek kalmadan çukurların oluşmasını engelleyen yol şimdiden büyük yankı uyandırdı.
İngiliz medyasından The Guardian’ın haberine göre yapılan testlerde, malzemenin parçaları ilk ortaya çıktıktan bir saat sonra küçük çatlakları onarmayı başardı.