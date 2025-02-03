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Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm

Kendi kendini onaran yollar sayesinde hem çukur oluşumu önleniyor hem de araçların hasar almasının önüne geçiliyor.

Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm - Sayfa 1

Otomobil sahiplerinin en korktuğu sorunlardan biri aniden karşılarına çıkan çukurlardır. Yolda giderken araç lastiklerine zarar veren, hatta kimi zaman patlamasına neden olan çukurlar yıllardır şoförlerin korkulu rüyası olmuştur.

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Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm - Sayfa 2

Daha önce kazaların önlenmesi için teknolojik yollar geliştirilmeye başlamıştı.Bu kez de İngiliz araştırmacılar, çukurların önlenmesi için kendi kendini onaran yollara geliştirmeye başladı. 

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Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm - Sayfa 3

Çatladığında kendini onaran, insan müdahalesine gerek kalmadan çukurların oluşmasını engelleyen yol şimdiden büyük yankı uyandırdı. 


İngiliz medyasından The Guardian’ın haberine göre yapılan testlerde, malzemenin parçaları ilk ortaya çıktıktan bir saat sonra küçük çatlakları onarmayı başardı.

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Kendi kendini onarıyor, çukur derdini tarihe karıştırıyor. İngilizlerden otomobillere yeni çözüm - Sayfa 4

Araştırmacılardan Dr. Jose Norambuena, “Çatlakları kapattığınızda gelecekte çukurların oluşmasını önlersiniz ve yolun ömrünü uzatırsınız. Bu sayede Yüzey ömrünü %30 uzatabiliriz.” dedi.

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