Kış aylarının korkulu rüyası: Otomobillerdeki bu hata çileden çıkarıyor. İşte bazı çözüm yolları
Otomobillerde kışın sıkça görülen EPC hatası, sürücüyü yarı yolda bırakabilir, motorun çalışmasını engelleyebilir. İşte EPC hatasının nedenleri ve bazı çözüm yolları.
Otomobillerin bazı can sıkan sorunları bulunuyor. Bu sorunlar kimi zaman motorda, kimi zaman diğer aksamda ortaya çıkabiliyor. Özellikle uzun yola giderken çeşitli uyarılar çıkabilirken, bunlardan EPC hatası sürücülerin korkulu rüyası.
Bir otomobilin gösterge panelinde EPC ışığının görünmesinin ana nedeni, otomobilin elektronik sistemlerinde arızalı soğutma suyu sıcaklık sensörü, arızalı yakıt beslemesi, aşınmış gaz kelebeği, eksantrik mili veya krank mili konum sensörleri gibi sorunlar olabilir. Ateşleme sistemi, egzoz sistemi ve hatta farlardan birinde yanmış bir ampulle ilgili sorunların da işaretçisi olabileceğini söylemek mümkün.
EPC’nin bir başka nedeni ise, elektronik aksamda arızalara neden olan düşük sıcaklıkların etkisi veya kirli bir yakıt filtresi olabilir. Modern otomobillerde, ciddi arızaları önleyen acil durum motor modu sıklıkla da etkinleştirilebiliyor. Bu modda araç hızı sınırlandırılabilirken, aynı zamanda vites kutusu motordaki yükü azaltmak için vites değiştirmeyi da durdabiliyor. Özellikle uzun yolda yolculuk yapıyorsanız hızınızı yavaşlatıp, süreyi de uzatabilmekte.