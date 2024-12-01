Kış aylarının korkulu rüyası: Otomobillerdeki bu hata çileden çıkarıyor. İşte bazı çözüm yolları

EPC’nin bir başka nedeni ise, elektronik aksamda arızalara neden olan düşük sıcaklıkların etkisi veya kirli bir yakıt filtresi olabilir. Modern otomobillerde, ciddi arızaları önleyen acil durum motor modu sıklıkla da etkinleştirilebiliyor. Bu modda araç hızı sınırlandırılabilirken, aynı zamanda vites kutusu motordaki yükü azaltmak için vites değiştirmeyi da durdabiliyor. Özellikle uzun yolda yolculuk yapıyorsanız hızınızı yavaşlatıp, süreyi de uzatabilmekte.