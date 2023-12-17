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  4. Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı

Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı

İstanbul'da düzenlenen klasik araç müzayedesinde bir saatte toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahipleriyle buluştu.

Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı - Sayfa 1

İkinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 2plan, ikinci "Klasik Araç Müzayedesi"ni gerçekleştirdi.

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Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı - Sayfa 2

"Terminal"konseptinde düzenlenen müzayedede bir saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahiplerini buldu.

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Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı - Sayfa 3

Yaklaşık 200 klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1946-2003 model yılı arasında değişen toplam 20 klasik araç satışa çıktı.

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Klasik araç müzayedesinde Ferrari: 8 milyona satıldı - Sayfa 4

Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç olarak satıldı. 

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