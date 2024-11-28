Klasik Mercedes rekor fiyata satışa çıkıyor! Formula 1'in iki efsanesi kullanmıştı
Formula 1'in iki efsanesi Fangio ve Moss'un kullandığı 1954 Klasik Mercedes 42 milyon sterline yani 52 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor. Satış gerçekleşirse müzayedede satılan en pahalı ikinci araba olabilir.
Formula 1 de şampiyonluğuna imza atan ve iki efsane pilot Fangio ve Moss'un kullandığı 1954 Klasik Mercedes rekor fiyata satışa çıkıyor. Açık artırmada rehber fiyattan satış gerçekleşirse müzayedede satılan en pahalı ikinci araba unvanını alabilir.
Klasik Mercedes F1 şampiyonluğunu kazanan sadece dört adet üretilen araçtan biri. Efsanelerin kullandığı 1950'lerden kalma benzersiz yarış arabası Mercedes, açık artırmada satılan en pahalı araçlardan biri olmaya hazırlanıyor.
1954 W 196 R Stromlinienwagen, Alman markanın 'streamline' spesifikasyonunda ürettiği sadece dört araçtan biri ve F1'in en ünlü iki efsanesi tarafından kullanıldı.