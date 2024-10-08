Kredi ile araç alacaklar dikkat! Faiz düşüşü için ilk sinyal geldi
Merkez Bankası'ndan taşıt kredilerinde faiz düşüşü için ilk sinyal geldi. Yayınlanan bir ankete göre yılın son çeyreğinde taşıt kredilerinde sıkılaşma bitecek. Peki şu anda kredi faiz oranları ne durumda? 400 bin TL kredi çekilmek istense bunun aylık taksitleri ne kadar? Taşıt kredilerinde faiz düşüşü araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımları çerçevesinde son dönemde kredi faiz oranları bir hayli yükselmiş, bu da taşıt kredilerinde etkisini hissettirmişti. Merkez Bankası’nın son yayınladığı bir ankete göre taşıt kredilerinde yüksek faiz döneminin sona ermesi öngörülüyor.
Merkez Bankası’nın 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre bankaların beklentisi son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşeme olacağı, taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona ereceği ve diğer bireysel kredilerde sıkılaşmanın devam edeceği yönünde oluştu. Taşıt kredilerinde ise talebin yeniden artışa dönmesi öngörülüyor.
Peki taşıt kredilerinde faiz düşüşü ne zaman başlar? 400 bin TL taşıt kredisi çekilmek istense aylık ödemeleri ne kadar? Özellikle geçmiş dönemlerde konut kredisi faizleri düştüğünde konut fiyatlarında bir artış yaşandığını görmüştük. Taşıt kredilerinin düşmesi araç fiyatlarına zam anlamına gelir mi?
EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?
Araç piyasasına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“2024 Yılı itibarıyla ülkemizin yürüttüğü sıkı para politikası çerçevesinde faizler yükselmiş, kredi büyüme oranları aşağı çekilmişti. İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durağanlığın en önemli etkenlerinin başında krediye erişimde yaşanan zorluklar ve faiz oranları geliyor.