Kredi ile araç alacaklar dikkat! Faiz düşüşü için ilk sinyal geldi

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Araç piyasasına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:

“2024 Yılı itibarıyla ülkemizin yürüttüğü sıkı para politikası çerçevesinde faizler yükselmiş, kredi büyüme oranları aşağı çekilmişti. İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durağanlığın en önemli etkenlerinin başında krediye erişimde yaşanan zorluklar ve faiz oranları geliyor.