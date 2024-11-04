Liste değişti! İlk üç sırayı kimse tahmin edemedi: İşte Ekim ayında en çok satılan otomobiller...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Ekim 2024 verileri değerlendirildiğinde; otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalışla 947 bin 166 adet oldu.