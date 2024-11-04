Liste değişti! İlk üç sırayı kimse tahmin edemedi: İşte Ekim ayında en çok satılan otomobiller...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ekim ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 75,662 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında en çok satılan 20 araç belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Ekim 2024 verileri değerlendirildiğinde; otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalışla 947 bin 166 adet oldu.
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Ekimde otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalış göstererek 97 bin 274 adet düzeyinde gerçekleşti.
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Otomobil satışları ekimde 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 8,4 azılış kaydederek 75 bin 662 oldu.
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