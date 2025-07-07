Liste fiyatları tek tek incelendi: İşte Temmuz ayında 1,500.000 TL'nin altındaki 25 otomobil

Türkiye'nin otomobil piyasası ilginç bir dönemden geçerken özellikle ikinci el araç pazarında yaşanan durgunluk sıfır otomobillere alıcıları yönlendiriyor. Hem vergi avantajları hem de çeşitli kampanyalar sıfır araç satışlarındaki ivmeyi hızlandırırken araç almayı düşününler bu noktada en ucuz otomobilleri merak ediyor. İşte Temmuz ayında 1,5 milyon TL'nin altında satın alabileceğiniz 25 otomobil: