LPG ile uyum sorunu yaşayan 5 otomobil * Alırken 2 kez düşünün sibop kapağını yakıyor
Günümüzde benzinli araçlara göre daha az yakıt tüketen dizellere göre ise daha verimli olan LPG, uyumlu olmayan araçlarda ciddi sorunlara yol açıyor.
Zorlu ekonomik koşullar ve yüksek bakım maliyetleri nedeniyle vatandaşlar daha ekonomik araçları tercih etmeye başladı.
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Başta Japon grubu olmak üzere bazı markalar LPG ile kusursuz çalışırken özellikle Fransız ve Alman grubu bu konuda ciddi sorun çıkarıyor.
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LPG İLE TAM UYUMLU ÇALIŞAN 5 MARKA
Kacparaustam’ın işin ustasından öğrendiği ve aktardığı bilgiye göre LPG ile kusursuz uyumlu çalışan otomobiller şöyle:
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