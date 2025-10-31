LPG’li mi, elektrikli mi? En ekonomik araç hangisi?

1-) OTOMOBİL TERCİHLERİNDE EKONOMİ BELİRLEYİCİ UNSUR

Son yıllarda akaryakıt fiyatlarındaki artış, sürücüleri alternatif enerji kaynaklarına yönlendirdi. LPG’li ve elektrikli araçlar, yakıt tasarrufu arayışında olan sürücüler için öne çıkan iki seçenek haline geldi. Ancak her iki sistemin de farklı avantajları ve maliyet dengeleri bulunuyor. Bu nedenle, hangi seçeneğin daha ekonomik olduğu sorusu giderek daha fazla gündeme geliyor.