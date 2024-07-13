Lüks otomobil satışları enflasyonla arttı
Pandemide çip sorunuyla başlayan otomobil fiyatlarındaki yükseliş, kurlarda ve enflasyondaki artışla zirveye ulaşmıştı. Faizlerdeki yükselişin de eklendiği fiyat artışları satışları düşürünce son dönemde galerilerin sıkıntıları da manşetlerde yer almaya başladı. Bu sorunlardan lüks segment araçların etkilenmediği görüldü.
Pandemide yaşanan çip önceliğinde üretim ve tedarik sorunlarıyla dünyada otomobil fiyatlarında artış görülmüştü.
Ardından yaşanan enflasyon ve Türkiye'de kurlardaki yükseliş otomobil fiyatlarını zirveye taşımıştı.
Enflasyonla mücadelede faizlerdeki yükseliş de kredi faizlerini artırınca otomobil satışlarını etkiledi.
Lüks segment ise enflasyonla birlikte yükselişe geçti. OD verilerinden derlenen drdatastats grafiklerine yansıyan artışlar dikkat çekti. İşte, Türkiye'de lüks segment otomobil pazarındaki değişimler...
Aston Martin
Ekonomide "görece" stabil dönemlerde satışları nadir olsa da 2016 sonrası değişimi görülüyor.
Bentley
Enflasyonun hızlandığı 2022'de yükselişi keskin oluyor.